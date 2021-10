El futbolista Josh Cavallo anunció su homosexualidad en un emotivo video

“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir el que era mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, aseguró Cavallo en el video.

"Ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He estando luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder aparcarlo", declaró el centrocampista del Adelaide United, de 21 años, en un vídeo compartido en la cuenta de su club.

"Avergonzado de que nunca sería capaz de hacer lo que amaba y ser gay. Ocultando quién era realmente, para perseguir un sueño que siempre deseé de niño. Jugar al fútbol y ser tratado igual que los demás nunca pareció una realidad", afirmó Cavallo.

"Soy futbolista y soy gay", dijo en redes sociales el jugador de 21 años, que recibió comentarios de apoyo de su equipo, la liga y la federación australiana.

Cavallo jugador del Adelaide United, que fue internacional australiano sub-20, explicó que no quería seguir manteniendo en secreto su homosexualidad.

"Todo lo que quiero es jugar a fútbol y ser tratado en igualdad", señaló.

"Tratar de rendir al máximo de tu capacidad y mantener esta doble vida es agotador, es algo que nadie quiere experimentar", indicó.