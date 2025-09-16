FOTO: Oscar DEL POZO / AFP

Champions League: Números de Michael Amir Murillo en su debut vs Real Madrid FOTO: Oscar DEL POZO / AFP

El lateral panameño Michael Amir Murillo debutó oficialmente en la UEFA Champions League 2025-2026, en la derrota del Olympique de Marsella 2-1 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Murillo, quien se convirtió en el segundo panameño en jugar la Liga de Campeones, ingresó de cambio al minuto 78' por el ítalo-brasileño Emerson Palmieri en el inicio de la competición europea.

, Los sueños se cumplen y nacen en #NuestroFútbol Michael Amir Murillo debuta en la UEFA Champions League al ingresar de cambio frente al Real Madrid. #LPFTigo pic.twitter.com/dyWbMfAB4k

Kylian Mbappé firmó un doblete de penal (28' 71') y Timothy Weah (22') anotó por los olímpicos.

Los merengues terminaron jugando con 10 jugadores por la expulsión de Dani Carvajal al 72'.

Números de Michael Amir Murillo vs Real Madrid en la Champions League

El canalero de 29 años jugó 12' minutos, tuvo 10 toques de balón, 6/7 en pases precisos (86%), 0/1 en duelos terrestres, 1/2 en duelos aéreos y 2 posesiones pérdidas.