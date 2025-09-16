Champions League Champions League -  16 de septiembre de 2025 - 16:38

Champions League: Números de Michael Amir Murillo en su debut vs Real Madrid

El lateral panameño Michael Amir Murillo debutó oficialmente en la UEFA Champions League 2025-2026.

El lateral panameño Michael Amir Murillo debutó oficialmente en la UEFA Champions League 2025-2026, en la derrota del Olympique de Marsella 2-1 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Murillo, quien se convirtió en el segundo panameño en jugar la Liga de Campeones, ingresó de cambio al minuto 78' por el ítalo-brasileño Emerson Palmieri en el inicio de la competición europea.

Kylian Mbappé firmó un doblete de penal (28' 71') y Timothy Weah (22') anotó por los olímpicos.

Los merengues terminaron jugando con 10 jugadores por la expulsión de Dani Carvajal al 72'.

Números de Michael Amir Murillo vs Real Madrid en la Champions League

El canalero de 29 años jugó 12' minutos, tuvo 10 toques de balón, 6/7 en pases precisos (86%), 0/1 en duelos terrestres, 1/2 en duelos aéreos y 2 posesiones pérdidas.

