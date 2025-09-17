Terence Crawford habla del Gervonta Davis vs Jake Paul

El recientemente coronado campeón indiscutible de la categoría de peso supermediano Terence Crawford habló del controversial futuro combate entre la estrella estadounidense Gervonta Davis y el youtuber convertido en boxeador Jake Paul, en velada de Netflix del mes de noviembre.
"Jake es demasiado grande para Tank. En realidad, es demasiado grande para Tank. Tank es muy talentoso, puede golpear fuerte y es explosivo, pero Jake es demasiado grande", mencionó "Bud".
¿Quién cree Terence Crawford que ganará?
"Creo que Jake. Es demasiado grande. Si Jake le conecta un buen golpe a Tank, se acabó. Jake puede golpear con la derecha. El tipo es grande, no es tan lento como la gente cree, y puede golpear", finalizó el histórico tres veces indiscutido.
Davis y Paul se verán las caras el próximo 14 de noviembre en el State Farm Arena de la ciudad de Atlanta.