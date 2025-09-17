LIGUE 1 Fútbol Internacional -  17 de septiembre de 2025 - 09:48

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo jugará el Olympique de Marsella vs PSG?

Luego de estrenarse en la UEFA Champions League, Michael Amir Murillo y el Olympique Marsella reciben este fin de semana al PSG.

Murillo hizo historia al convertirse en el segundo panameño en disputar la UEFA Champions League, luego que la temporada pasada César Blackman lo hiciera con el Slovan Bratislava.

La Ligue 1 es liderada por el PSG que suma 12 puntos y viene de ganar 2-0 al Lens, mientras que el Marsella en Champions perdió 2-1 ante el Real Madrid, por su parte en la liga viene de golear al Lorient por 4-0.

El equipo de De Zerbi son séptimos con seis unidades, luego de dos triunfos y dos empates.

¿Cuándo juega el Olympique Marsella vs PSG?

El domingo 21 de septiembre el Olympique Marsella recibirá en el Vélodrome a las 1:45 P.M.

