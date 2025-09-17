Michael Amir Murillo: ¿Cuándo jugará el Olympique de Marsella vs PSG?

Luego de estrenarse en la UEFA Champions League, Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella reciben este fin de semana al PSG.
La Ligue 1 es liderada por el PSG que suma 12 puntos y viene de ganar 2-0 al Lens, mientras que el Marsella en Champions perdió 2-1 ante el Real Madrid, por su parte en la liga viene de golear al Lorient por 4-0.
El equipo de De Zerbi son séptimos con seis unidades, luego de dos triunfos y dos empates.
¿Cuándo juega el Olympique Marsella vs PSG?
El domingo 21 de septiembre el Olympique Marsella recibirá en el Vélodrome a las 1:45 P.M.