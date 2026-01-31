El Inter Miami con Lionel Messi ganó duelo al Atlético Nacional en Colombia

Un gol en contra del centrocampista Elkin Rivero dio este sábado la victoria agónica por 1-2 a Inter Miami en el estadio Atanasio Girardot de Medellín sobre Atlético Nacional en un partido amistoso que tuvo como principal atractivo la participación durante 76 minutos de Lionel Messi .

Los locales se habían ido en ventaja con una anotación del creativo de 20 años Juan Manuel Rengifo, mientras que los estadounidenses habían igualado con un tanto del goleador uruguayo Luis Suárez, de 39 años.

En la víspera, en la que se presentó el artista urbano Hamilton, el estadio, en el que hubo una numerosa presencia de aficionados con la camiseta rosada del equipo estadounidense, coreó "Messi, Messi" y el saque de honor lo hizo el exportero René Higuita.

El 1-0 llegó en el minuto 25 en una muy buena jugada por el costado derecho en la que el lateral Andrés Román entregó el balón al joven Rengifo, que se acomodó y sacó un remate de media distancia imposible de tapar para el portero rival.

El 1-1 llegó al minuto 54 cuando el portero Harlen Castillo, que ingresó por Ospina, regaló el balón en salida y en una muy buena jugada individual Messi, que sacó un remate que se estrelló en el palo. El rebote le quedó a Suárez, que un solo toque mandó el balón al fondo de la portería norte del estadio Atanasio Girardot.

Ovación para Lionel Messi

En el minuto 76, entre los aplausos y los gritos de la multitud que prácticamente llenó el estadio Atanasio Girardot, Messi salió de la cancha y se despidió del emocionado público que fue a verlo en Medellín.

En la última jugada del partido, Santiago Morales le dio la victoria al equipo estadounidense en una gran jugada en la que el centrocampista Rivero mandó el balón al fondo de su propia puerta y con ello el Inter Miami consiguió su primera victoria de la pretemporada, tras perder 3-0 esta semana en Perú con Alianza Lima.

Con pocas emociones más, el partido culminó. El Inter Miami viajará el próximo mes a Ecuador para culminar su pretemporada ante Independiente del Valle y a Barcelona de Guayaquil, mientras que Atlético Nacional enfrentará al América de Cali el próximo miércoles por la cuarta jornada de la liga colombiana.

