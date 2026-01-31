COPA DEL REY Fútbol Internacional -  31 de enero de 2026 - 17:09

Albacete vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir cuartos de final Copa del Rey

El conjunto del FC Barcelona visitará al Albacete del panameño Edward Cedeño en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Albacete vs FC Barcelona: Fecha

FOTO: FC BARCELONA

El Estadio Carlos Belmonte con capacidad para 16,998 personas, será el escenario que recibirá el choque a partido único entre Albacete y FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El conjunto catalán se clasificó para esta fase tras eliminar al Racing de Santander en los octavos (0-2) y al Guadalajara en los dieciseisavos de final (0-2). Por su parte, el Albacete ha eliminado al Real Madrid en octavos (3-2), al Celta (3-0 en penales), al Leganés (2-1) y a la UD San Fernando (3-0).

