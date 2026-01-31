Albacete vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir cuartos de final Copa del Rey

El Estadio Carlos Belmonte con capacidad para 16,998 personas, será el escenario que recibirá el choque a partido único entre Albacete y FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Edward Cedeño, panameño que milita en el Albacete, no verá acción porque sufrió una lesión en el tendón del recto femoral.
ALBACETE VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR CUARTOS DE FINAL DE COPA DEL REY
- Fecha: Martes, 3 de febrero de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio Carlos Belmonte
