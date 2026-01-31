Albacete vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir cuartos de final Copa del Rey FOTO: FC BARCELONA

El Estadio Carlos Belmonte con capacidad para 16,998 personas, será el escenario que recibirá el choque a partido único entre Albacete y FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El conjunto catalán se clasificó para esta fase tras eliminar al Racing de Santander en los octavos (0-2) y al Guadalajara en los dieciseisavos de final (0-2). Por su parte, el Albacete ha eliminado al Real Madrid en octavos (3-2), al Celta (3-0 en penales), al Leganés (2-1) y a la UD San Fernando (3-0).

