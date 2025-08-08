El Real Madrid anuncia renovación de contrato de Gonzalo García

El Real Madrid C. F. y Gonzalo García han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.
Gonzalo García en los planes de Xabi Alonso
La pasada temporada, Gonzalo marcó 25 goles con el Castilla, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera Federación desde su creación. Con esa cifra, igualó el mejor registro en fase regular como pichichi del Castilla en el siglo XXI. Además, conquistó con el Juvenil A el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Copa del Rey en la 2021-2022.
Gonzalo formará parte a partir de ahora del primer equipo del Real Madrid.
FUENTE: Real Madrid