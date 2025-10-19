El Real Madrid sufrió para vencer al Getafe en el Coliseum FOTO: Thomas COEX / AFP

El conjunto de l Real Madrid venció 1-0 al Getafe en la jornada 9 de LaLiga de España, en un choque disputado este domingo en el Estadio Coliseum.

La primera ocasión peligrosa llegó al minuto 8' cuando el francés Kylian Mbappé remató cruzado de pierna izquierda y el arquero David Soria lució enorme con la atajada, misma que repitió ante un remate de Rodrygo al 41' y un tiro libre de David Alaba al 45+2.

El gol de los blancos llegó al 80' con Mbappé, aprovechando que el Getafe tenía 10 jugadores por la expulsión de Allan Romeo Nyom, quien había ingresado de cambio al 76'.

Cuatro minutos más tarde (80'), Álex Sancris recibió la segunda tarjeta amarilla y los "azulones" se quedaron con 9 en cancha.

Con esta victoria el Madrid recupera el liderato con 24 unidades.

Protesta de los jugadores

Los jugadores del Getafe y del Real Madrid llevaron a cabo un parón de 15 segundos al inicio del partido. Se sumaron así a la iniciativa que tuvo lugar en todos los encuentros de la 9ª jornada de Primera División, organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para protestar, como explica en su comunicado, “de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos” (Villarreal-FC Barcelona).

Próximo choque del Real Madrid

Los merengues volverán a jugar el miércoles 22 de octubre frente a la Juventus en el Estadio Santiago Bernabéu, por la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.