F1: Max Verstappen vuela en el GP de USA y estrecha el cerco sobre los McLaren

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró el domingo una autoritaria victoria en el Gran Premio de Estados Unidos que relanza sus aspiraciones a un quinto título consecutivo en la Fórmula 1.

Mad Max se impuso por 7,9 segundos sobre el británico Lando Norris (McLaren) en un podio que completó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, concluyó en la quinta plaza en Austin (Texas) y su ventaja sigue menguando respecto a su compañero Norris y a Verstappen, que suma tres victorias en las cuatro últimas carreras.

La confianza de Mad Max en lograr una remontada nunca vista en la historia de la Fórmula 1 se ha disparado con este triunfal fin de semana en el Circuito de las Américas, donde el sábado ya se impuso también en el esprint.

El tetracampeón mundial se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general pero ha reducido su desventaja a 26 puntos respecto a Norris y a 40 de Piastri.

Cuatro carreras atrás, Verstappen tenía a Piastri a 104 puntos de distancia.

"Por supuesto, la oportunidad está ahí, sólo tenemos que cumplir cada fin de semana. Es emocionante", dijo el neerlandés sobre la hazaña que quiere completar en los cinco últimos Grandes Premios del año, comenzando por el de Ciudad de México del próximo domingo.

"Fue un fin de semana increíble para nosotros", se felicitó Verstappen, que suma cuatro victorias en Texas del total de 68 de su excelsa carrera.

"Sabía que la carrera no sería tan sencilla", admitió. "Durante toda la prueba, el ritmo entre Lando y yo fue muy parejo. Pero en ese primer tramo pude abrir una brecha y eso fue lo que logré hasta el final".

Duelo entre Norris y Leclerc

El segundo puesto de Norris, arrebatado a Leclerc a pocas vueltas del final, maquilló un aciago fin de semana de McLaren, que el sábado vio como sus dos pilotos colisionaban en el esprint y debían abandonar en la primera vuelta.

"Me tomó bastante tiempo. Fue una buena batalla con Charles, luchó duro", le reconoció Norris. "Me tuve que quedar con el segundo lugar, no había mucho más que pudiéramos hacer hoy".

Piastri, de su lado, se mantuvo lejos de la pelea durante las 56 vueltas y apenas escaló una posición desde su sexto lugar de salida.

El australiano fue incapaz de superar al veterano Lewis Hamilton, que concluyó en el cuarto lugar, de nuevo a las puertas de su ansiado primer podio con Ferrari.

Los McLaren, que padecen una sequía de triunfos desde finales de agosto, lucieron muy lejos de las prestaciones actuales de Verstappen, que estuvo intratable de principio a fin bajo el fuerte calor texano, con temperaturas alrededor de los 30º Celsius.

Abandono de Sainz Jr.

El neerlandés, que disponía de la pole position, le barró el paso en la salida a Norris mientras Leclerc maniobraba por el exterior para rebasar al británico en la primera curva.

En la séptima vuelta se produjo un choque que derivó en el abandono del español Carlos Sainz Jr.

El piloto de Williams trató de adelantar por el interior al joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes) que, al realizar el siguiente viraje, recibió un impacto del español en la parte trasera que lo sacó del trazado.

A diferencia de Sainz Jr, Antonelli regresó a la prueba y finalizó en el decimotercer lugar.

En la cabeza, Norris lanzó varios ataques sobre Leclerc hasta rebasarlo en la vuelta 21. El gran beneficiado de la pugna fue Verstappen, que agrandaba su ventaja sobre sus perseguidores por encima de los 10 segundos.

Norris volvió a perder la segunda posición en favor de Leclerc tras una parada para cambiar neumáticos en la vuelta 33.

El piloto de Ferrari rodó casi 20 vueltas por delante del británico, sacándole más de dos segundos.

Norris, sin embargo, encontró su ritmo a tiempo y lanzó un exitoso ataque sobre Leclerc en la vuelta 51 mientras Verstappen rodaba sin oposición hasta la meta.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó en el décimo lugar y el argentino Franco Colapinto (Alpine) en el decimoséptimo después de haber arrancado desde la decimoquinta plaza.

