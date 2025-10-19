Real Madrid vs Juventus: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la Champions League

El Real Madrid buscará seguir su racha de triunfos en la UEFA Champions League, mientras la Juventus llega por su primera victoria tras dos empates.
La "Juve" igualó 4-4 ante el Borussia Dortmund y luego 2-2 ante Villarreal en la primeras jornadas donde suman dos puntos.
La última vez que se enfrentaron fue en el Mundial de Clubes donde los blancos ganaron 1-0 con un tanto de Gonzalo García.
Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Juventus
Fecha: Miércoles 22 de octubre
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde ver: A través de las redes sociales de RPC Deportes