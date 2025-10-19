CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  19 de octubre de 2025 - 16:32

Real Madrid vs Juventus: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la Champions League

El Real Madrid buscará seguir su racha de triunfos en la UEFA Champions League, mientras la Juventus llega por su primera victoria tras dos empates.

Real Madrid vs Juventus: Fecha

Real Madrid vs Juventus: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la Champions League

El Real Madrid buscará seguir su racha de triunfos en la UEFA Champions League, mientras la Juventus llega por su primera victoria tras dos empates.

Los de Xabi Alonso ganaron 2-1 al Olympique de Marsella en la primera fecha y luego golearon al Kairat como visitantes con un 5-0.

La "Juve" igualó 4-4 ante el Borussia Dortmund y luego 2-2 ante Villarreal en la primeras jornadas donde suman dos puntos.

La última vez que se enfrentaron fue en el Mundial de Clubes donde los blancos ganaron 1-0 con un tanto de Gonzalo García.

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Juventus

Fecha: Miércoles 22 de octubre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde ver: A través de las redes sociales de RPC Deportes

En esta nota:
Seguir leyendo

Kylian Mbappé: "Estoy más tranquilo en Madrid" que en París"

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar en la Champions League?

FC Barcelona vs Olympiacos: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la Champions League

Recomendadas

Últimas noticias