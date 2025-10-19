Real Madrid vs Juventus: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la Champions League

El Real Madrid buscará seguir su racha de triunfos en la UEFA Champions League, mientras la Juventus llega por su primera victoria tras dos empates.

Los de Xabi Alonso ganaron 2-1 al Olympique de Marsella en la primera fecha y luego golearon al Kairat como visitantes con un 5-0.

La "Juve" igualó 4-4 ante el Borussia Dortmund y luego 2-2 ante Villarreal en la primeras jornadas donde suman dos puntos.

La última vez que se enfrentaron fue en el Mundial de Clubes donde los blancos ganaron 1-0 con un tanto de Gonzalo García.

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Juventus

Fecha: Miércoles 22 de octubre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde ver: A través de las redes sociales de RPC Deportes