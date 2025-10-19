Real Madrid: XI confirmado para duelo ante el Getafe FOTO: REAL MADRID

Vuelve LaLiga tras finalizar el parón de selecciones de octubre. El Real Madrid comienza esta tarde un exigente tramo, Clásico incluido, en el que disputará seis partidos en tres semanas antes de los compromisos internacionales de noviembre. Hoy se enfrentará al Getafe en el Coliseum (2:00 pm) en la jornada 9 con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan recuperar el liderato.

Para este partido el técnico Xabi Alonso no podrá contar en la convocatoria con Mendy, Ceballos, Rüdiger, Carvajal, Trent y Huijsen. Sí estará Mbappé, el máximo goleador de la competición con nueve tantos, que ha visto puerta en nueve de los diez encuentros que ha disputado (14 goles).

