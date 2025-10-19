LALIGA Fútbol Internacional -  19 de octubre de 2025 - 12:44

Real Madrid: XI confirmado para duelo ante el Getafe

El DT Xabi Alonso presentó su once inicial para enfrentar al Getafe en la novena fecha de LaLiga de España.

Vuelve LaLiga tras finalizar el parón de selecciones de octubre. El Real Madrid comienza esta tarde un exigente tramo, Clásico incluido, en el que disputará seis partidos en tres semanas antes de los compromisos internacionales de noviembre. Hoy se enfrentará al Getafe en el Coliseum (2:00 pm) en la jornada 9 con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan recuperar el liderato.

Para este partido el técnico Xabi Alonso no podrá contar en la convocatoria con Mendy, Ceballos, Rüdiger, Carvajal, Trent y Huijsen. Sí estará Mbappé, el máximo goleador de la competición con nueve tantos, que ha visto puerta en nueve de los diez encuentros que ha disputado (14 goles).

El conjunto dirigido por Bordalás comenzó la novena jornada en mitad de la tabla, undécimo, con 11 puntos y un balance de tres victorias, dos empates y tres derrotas. En el Coliseum se están mostrando muy fuertes y aún están imbatidos: 1 triunfo y 2 empates.

Alineación del Real Madrid vs Getafe

Thibaut Courtois, Fede Valverde, David Alaba, Éder Militao, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono, Tchouameni, Camavinga, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Rodrygo.

