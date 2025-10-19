Serie A: El AC Milan se adueña del liderato en Italia

El AC Milan es el nuevo líder de la Serie A tras derrotar a la Fiorentina (2-1), este domingo en la séptima jornada, gracias a un doblete del portugués Rafael Leao, que volvió a marcar en San Siro 513 días después.

Leao, que antes del parón internacional había enfurecido bastante a su entrenador Massimiliano Allegri, marcó en el 63' y en el 86' de penal, mientras que la Fiorentina se había puesto por delante gracias a Robin Gosens (55').

Con su cuarta victoria en cinco partidos, el Milan tomó el mando de la Serie A (16 puntos) por primera vez desde septiembre de 2022.

El equipo Rossonero ahora tiene un punto de ventaja con el Inter y dos con el Nápoles y la Roma.

Pero la noche del club lombardo no fue un paseo. La Fiorentina, dirigida por el antiguo entrenador milanista Stefano Pioli luchó de tú de tú e incluso se puso por delante.

Leao hizo olvidar a Christian Pulisic, lesionado y ausente por un mes, con un disparo lejano y sangre fría en un penal.

"Estamos en la buena vía, hay que continuar trabajando y tampoco crecerse demasiado", señaló la leyenda croata Luka Modric.

FUENTE: AFP