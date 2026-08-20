El Valencia CF se refuerza con Pablo Maffeo

El nuevo lateral derecho del Valencia , el argentino Pablo Maffeo, apuntó tras su llegada a la entidad de Mestalla en calidad de cedido, pero con una opción de compra, que su intención es aportar “experiencia, compañerismo y competitividad”.

“Llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí. He hablado con compañeros durante estos años que han podido venir aquí o que han salido de aquí y me han contado cómo es el club y estoy súper feliz y emocionado”, dijo en declaraciones al club el jugador hispano-argentino.

Maffeo, que llega procedente del Olympiacos griego, equipo por el que firmó en junio, contó que mantuvo una conversación telefónica con Carlos Corberán en la que el técnico valencianista le contó lo que buscaba con su llegada.

Vuelta de Maffeo a LaLiga

“Tuve una llamada con él. Me transmitió muchas ganas de trabajo, que las tengo. Me han hablado perfecto de él. Le agradezco la oportunidad que me da y que puede confiar en mí. Aquí tiene a un guerrero”, aseguró.

En ese sentido, Maffeo se describió como un jugador que lo da todo en el campo. “Soy muy competitivo y un luchador, que lo da todo en el campo. Puedo aportar mucho de eso al Valencia CF, que es un club así y espero que la afición me apoye como yo lo voy a dar todo por este club”, dijo.

Sin embargo, expresó que en el aspecto personal es diferente: “Soy una persona muy tranquila, aunque no lo parezca en el campo. Me gusta estar con mi pareja, con mis perros y con mi hija. Disfrutar del día a día con ellos es el mayor ‘hobby’ que tengo. El boxeo y las artes marciales también me gustan”.

Sobre sus nuevos compañeros, Maffeo expresó que prácticamente conoce a todos de haber jugado contra ellos o, incluso, de haber jugado con alguno. “Me siento como en casa. Tengo familia aquí, conozco Valencia y ese uno de los motivos por los que he venido, tengo una hija y compaginar eso con el fútbol es el mayor logro que hay”, agregó.

Por otro lado, el defensa valoró su nuevo estadio: “Venir a Mestalla como rival siempre es complicado, por dentro sabes que vas a sufrir. Así ha sido siempre. Espero que este año Mestalla sea lo que viene siendo en su historia con el club. Tenemos que disfrutar y sufrir todos juntos. Será una temporada para recordar”.

Por último, Maffeo reconoció que le encanta la afición valencianista. “Que te exijan y que cuando estén las cosas mal te aprieten, eso es muy bueno para todos porque tienes que sentir también esa presión. Pero también cuando van bien y mal, te ayudan. Es muy emocionante porque los sientes y te dan ese empujón de fuerza que puede valer una victoria”, explicó.

“Lo vamos a dar todo y ellos son una parte importante del equipo, del club, de su historia. Mi consejo es que disfruten, que nos exijan, nosotros tenemos que dar la talla en el terreno de juego, pero que sea una unión. La unión nos hace más fuertes a todos y juntos conseguiremos grandes cosas”, finalizó.

FUENTE: EFE