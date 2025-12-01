El VAR y la evolución tecnológica en el fútbol

La exposición especial “Innovation in Action: Football Technologies on and off the Pitch” demuestra cómo la evolución tecnológica ha enriquecido la forma en que vivimos el fútbol sin alterar su esencia. A pesar de los avances, el deporte mantiene intacta su pasión, sus emociones y su identidad.

Hoy es habitual contener la respiración cuando un árbitro se lleva la mano al auricular para escuchar al equipo de videoarbitraje, o cuando corre hacia la pantalla a un costado del campo para revisar una jugada polémica. Sin embargo, hace apenas una década resultaba difícil imaginar que una acción pudiera ser evaluada —y eventualmente sancionada— tras consultar imágenes de televisión.

El primer uso del VAR en una Copa Mundial de la FIFA se dio en Rusia 2018. Francia debutaba ante Australia por el Grupo C y, en un partido sin grandes sobresaltos en las áreas, Antoine Griezmann fue derribado dentro del área. El uruguayo Andrés Cunha dejó seguir la jugada, pero segundos después interrumpió el partido. Tras revisar la acción en la pantalla, trazó por primera vez el icónico “rectángulo” en el aire y marcó penal. Las imágenes habían confirmado la falta del australiano Josh Risdon sobre el delantero francés.

La exhibición Innovation in Action incluye una camiseta preparada para Griezmann en aquel Mundial, pieza que recuerda la primera ocasión en que una decisión arbitral fue modificada gracias al VAR en una Copa del Mundo.

El cambio con el VAR

Aunque su estreno mundialista llegó en 2018, la FIFA ya venía probando el sistema desde años atrás: primero en un amistoso entre Italia y Francia en septiembre de 2016, y más tarde en la Copa Mundial de Clubes disputada en Japón, donde los árbitros recibieron apoyo del videoarbitraje.

Hoy, el VAR es una de las herramientas tecnológicas más reconocibles en la historia del deporte. En la muestra del FIFA Museum en Zúrich ocupa un lugar central: los visitantes pueden conocer el proceso que llevó a su aprobación e incluso experimentar cómo se trabaja dentro de una sala VAR analizando jugadas controvertidas. La conclusión es clara: la tecnología asiste, pero no altera la esencia del juego.

La exposición “Innovation in Action: Football Technologies on and off the Pitch” permanecerá abierta en el FIFA Museum de Zúrich hasta el 31 de marzo de 2026.