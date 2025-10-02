Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El lateral panameño Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella saltarán al terreno de juego el sábado para enfrentar al Football Club de Metz en la séptima jornada de la Ligue 1 de Francia 2025-2026.

Los olímpicos, terceros con 12 puntos, se encuentran en un gran momento después de vencer al Racing Club de Estrasburgo 2-1 en el campeonato francés y el martes 30 de septiembre golear 4-0 al Ajax en el Estadio Vélodrome.

En esos dos últimos choques, Amir jugó los 90' ante el Racing y marcó un gol, mientras que ante el club neerlandés en la Liga de Campeones disputó 8 minutos.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

Antes de reportarse con la Selección de Panamá para las Eliminatorias CONCACAF, Murillo y el Marsella enfrentarán al Metz el sábado 4 de octubre, en el Stade Saint-Symphorien (10:00 am).