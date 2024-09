Eliminatorias CONMEBOL: Bolivia presentó convocatoria para fecha de octubre

Villegas ratificó el estadio de Villa Ingenio en la ciudad de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, tras cambiarle la cara a su equipo con dos históricas victorias al hilo en las últimas dos fechas.

Un contundente 4-0 ante la Vinotinto de local y un 2-1 a la Roja en Santiago hizo revivir a Bolivia en su aspiración de llegar al Mundial 2026, a 30 años de llegar a Estados Unidos 1994.

Villegas ratificó para los próximos partidos a la mayoría de los jugadores que llamó ante venezolanos y chilenos.

Pero no podrá contar con su veterano arquero Carlos Lampe y su impetuoso volante ofensivo Henry Vaca, ambos lesionados en la pasada doble fecha. Lampe y Vaca son dos piezas claves en el once altiplánico.

El equipo boliviano marcha en octava posición con 9 unidades.

Lista de convocados de Bolivia - Eliminatorias CONMEBOL

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann) y Alejandro Torres (Oriente Petrolero).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Akron, Rusia), Luis Paz (Bolívar), Luis Haquin (Ponte Preta, Brasil), Pablo Vaca (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), José Sagredo (Bolívar) y Sebastián Alvarez (Oriente Petrolero).

Mediocampistas: Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (Always Ready), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Gabriel Villamil (Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador), Jeyson Chura (The Strongest), Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar) y Víctor Cuéllar (The Strongest).

Delanteros: Enzo Monteiro (Santos, Brasil), Lucas Chávez (Al-Taawon, Arabia Saudita), Carmelo Algarañaz (Kalamata, Grecia), José Martínez (Always Ready), Jhon Velásquez (Bolívar) y Bruno Miranda (The Strongest).

image.png

FUENTE: AFP