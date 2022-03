"Estoy muy feliz y contento de volver con la selección", Christian Eriksen

Eriksen dio el susto en la Eurocopa el 12 de junio pasado cuando en un partido de la fase de grupos contra Finlandia quedó inconsciente sobre el césped durante largos minutos, bajo los ojos conmocionados de sus compañeros, del estadio y de millones de telespectadores, antes de recuperar la consciencia después de un rescate de urgencia.

El jugador, de 30 años, vive desde entonces con un desfibrilador interno.

"He tenido suerte con los médicos y el diagnóstico. Todo está bien para volver a jugar y eso me motiva más para volver a mi antigua vida", añadió el jugador danés, que juega actualmente en el Brentford inglés de la Premier League.

Eriksen insistió en que "no me hubiera presentado ayer aquí si no supiera que soy capaz de volver sin que me pase nada malo".

Para el seleccionador de Dinamarca Kasper Hjulmand "es una gran sensación, estamos muy felices de tenerlo aquí".

"Fue un gran momento cuando ayer se unió al grupo y es estupendo tenerlo de vuelta", añadió el técnico danés este jueves.

Eriksen (109 partidos con la selección, 36 goles) regresa al equipo danés, que brilló en su honor durante la Eurocopa (eliminados en semifinales) y que se clasificó al Mundial-2022, que tendrá lugar en Catar a final de año.

Hjulmand afirmó el miércoles que "lo más probable es que (Eriksen) empiece como suplente contra Holanda, y después veremos cómo va en Ámsterdam. Pero estará al 100% disponible para volver en casa" contra Serbia.

Dinamarca se enfrenta el sábado a Holanda en un partido amistoso, antes de enfrentarse a Serbia en otro encuentro de preparación el martes en Copenhague.

FUENTE: AFP