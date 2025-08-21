Europa League Fútbol Internacional -  21 de agosto de 2025 - 15:24

Europa League: Eduardo Guerrero sumó minutos en derrota ante el Maccabi Tel Aviv

El delantero panameño Eduardo Guerrero ingresó de cambio en derrota del Dynamo Kiev ante el Maccabi Tel Aviv en los playoffs de la Europa League.

FOTO: DYNAMO KIEV

El delantero panameño Eduardo Guerrero ingresó de cambio en la derrota del Dynamo Kiev 3-1 ante el Maccabi Tel Aviv de Israel en los playoffs de la UEFA Europa League.

Los israelís abrieron el marcador al minuto 12' con anotación de Dor Peretz, posteriormente apareció Sagiv Yehezkel al 58' y el tercero también fue obra de Peretz (69').

Nazar Voloshyn al 32' se encargó de marcar el gol del descuento con asistencia de Vanat, pero el encuentro se complicó cuando expulsaron a Kostyantyn Vivcharenko (50').

Guerrero de 25 años entró al 73' por Vladyslav Vanat en el TSC Arena, ubicado en Serbia.

¿Cuándo se juega la vuelta del playoffs de la Europa League?

El club ucraniano donde milita el canalero, se enfrentará al Maccabi Tel Aviv en el choque de vuelta, el próximo jueves 28 de agosto a la 1:00 p.m. en la Arena Lublin, ubicado en Polonia.

