Fanático del Barcelona confunde a Jules Koundé con Ansu Fati

Los comentarios fueron divertidos, a pesar que fue un error y algunos critican al fanático de no saber los nombres de los jugadores.

"No culpéis al chaval, si todavía no se ha inscrito a Kounde... entonces aún no está obligado a saber quién es", comentó un usuario en la red social de Twitter con el contexto de que Jules Koundé no ha sido inscrito en LaLiga por la falta de dinero en el Barcelona.

Otros usuarios se encargaron de hacer memes entre Ansu Fati con el ex jugador del Sevilla y con otros jugadores del club blaugrana.