FC Barcelona: "Bernal ha dado un paso más para volver al nivel más alto", Hansi Flick

El entrenador del FC Barcelona , Hansi Flick, ha valorado este sábado, tras vencer al Mallorca (3-0) en LaLiga EA Sports, que el centrocampista Marc Bernal, que se estrenó como goleador con el primer equipo azulgrana tras superar una grave lesión hace unos meses, "ha dado un paso más para volver al nivel más alto".

"Todo el banquillo se ha levantado, ha aplaudido y ha celebrado el gol. Para Bernal ha sido genial marcar su primer gol en el Camp Nou. Ha sido perfecto, lo ha hecho muy bien", ha celebrado el preparador alemán desde la sala de prensa.

Pese a la victoria, Flick ha declarado que "no estaba contento con la primera mitad", porque el Barcelona no jugó a su nivel: "No eramos dinámicos, los pases eran lentos. No estábamos al cien por cien con la mentalidad y la actitud adecuadas".

También ha revelado qué les ha dicho a sus jugadores al descanso: "Les he preguntado si estaban satisfechos con la primera mitad y han dicho que no. Les hemos mostrado qué podían mejorar en el posicionamiento y en la intención de los pases. Y la segunda parte ha sido mucho mejor. Nos vamos con tres puntos, tres goles y la portería a cero. Es un buen día para nosotros".

Flick ha opinado que el colegiado debió señalar un penalti sobre Lamine Yamal y ha explicado que su sustitución en la segunda parte se debió a la gestión de sus minutos.

Por otra parte, el técnico germano ha achacado los malos inicios del equipo en los últimos partidos a la acumulación de encuentros, y ha remarcado que este jueves frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey espera "ver a otro equipo desde el primer minuto".

Más reacciones de Hansi Flick

Sobre la titularidad de Marc Casadó, ha comentado que "es muy profesional" y "se merece jugar", pero también ha insistido en que "hay que gestionar los minutos" de los demás centrocampistas. Ese ha sido el caso de Frenkie de Jong, que se ha quedado sin jugar porque "no se encontraba bien".

Por último, tras el debut del joven Tommy Marqués con el primer equipo, el décimo canterano que se estrena bajo las órdenes de Flick, el entrenador del Barcelona ha respondido: "Este es nuestra manera de hacer las cosas, es bueno para el club. La relación entre los chicos de La Masia es totalmente diferente. Es algo que me encanta".

FUENTE: EFE