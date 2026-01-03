LaLiga Fútbol Internacional -  3 de enero de 2026 - 13:57

FC Barcelona: Lamine Yamal lidera primer once del Barca en el 2026

El FC Barcelona sale en el derbi catalán ante el Espanyol con todas sus "armas" disponibles para mantener al Real Madrid al margen del liderato de LaLiga.

FC Barcelona: Lamine Yamal lidera primer once del Barca en el 2026

FC Barcelona: Lamine Yamal lidera primer once del Barca en el 2026

FOTO / FC BARCELONA

El FC Barcelona sale en el derbi catalán ante el Espanyol con todas sus "armas" disponibles para mantener al Real Madrid al margen del liderato de LaLiga.

Alineación del FC Barcelona

Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Ferran Torres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/2007523812464566313?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

DT del Espanyol: "Imagínate que el Espanyol sale beneficiando, imagina lo que puede pasar"

Dani Carvajal regresa a entrenar con el Real Madrid después de 2 meses

Dani Alves se compra un club de tercera división en Portugal

Recomendadas

Últimas noticias