FC Barcelona: Lamine Yamal lidera primer once del Barca en el 2026

El FC Barcelona sale en el derbi catalán ante el Espanyol con todas sus "armas" disponibles para mantener al Real Madrid al margen del liderato de LaLiga.

Los culés terminaron como líder en el 2025 con 46 puntos luego de vencer 2-0 al Villarreal con goles del brasileño Raphinha y el español Lamine Yamal, mientras que los "Pericos" sorprendentemente son quintos con 33 unidades y cerraron el año venciendo 2-1 al Athletic Club en el Estadio de San Mamés, con anotaciones de Carlos Romero y Pere Milla.