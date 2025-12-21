¡LÍDERES! El FC Barcelona cierra el 2025 con victoria sobre el Villarreal

El Villarreal no pudo este domingo con el FC Barcelona , que se llevó los tres puntos de la Cerámica en la fecha 17 de LaLiga (2-0) gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal en un partido en el que los locales no supieron aprovechar sus grandes ocasiones y jugaron en inferioridad numérica desde el minuto 39.

El partido que pudo ser en Miami y no fue tuvo de todo. En una primera parte frenética tuvo lugar el penalti a los doce minutos, fue anulado un gol en propia meta de Koundé y Renato Veiga fue expulsado por una entrada a Lamine. En la segunda, el Barcelona sentenció el partido en el minuto 63 para seguir más líder de la Liga, pero también perdió a Koundé por lesión.

En un error en la salida de balón del equipo culé, el Villarreal recuperó, pero Ayoze envió el balón fuera. A los locales les faltaba el acierto que sí tuvo Raphinha para forzar el penalti ante Santi Comesaña. Tras una recuperación de los de Hansi Flick, el brasileño se metió en el área y Comesaña metió la pierna. Alberola Rojas no tuvo dudas y pitó un penalti que el brasileño convirtió engañando a Luiz Júnior para poner el 0-1 (m.12).

Una expulsión condicionó el Villarreal vs FC Barcelona

Al Villarreal no le salía nada y, encima, en el minuto 39 quedó con un jugador menos después de la expulsión directa de Renato Veiga por una entrada a Lamine Yamal. Tras el descanso, el partido siguió con un ritmo alto, pero la intensidad fue bajando por parte de los locales.

El Barcelona aprovechó su superioridad numérica para hundir al Villarreal en su área con un latigazo de Lamine en la primera jugada que blocó Luiz Júnior y el guardameta salvó otra de Fermín para mantener la distancia mínima. El Villarreal, pese a que le costaba salir al contraataque y comenzaba a estar realmente fatigado, se mantenía vivo… Hasta el minuto 63.

Tras una jugada llena de rebotes, tiros y rechaces de la defensa amarilla, Lamine Yamal se erigió en el área para marcar el 0-2 con un disparo ajustado al palo. El Villarreal no se rendía y entraron Mikautadze y Oluwaseyi para intentar agitar el partido.

Lo cierto es que el Villarreal, liderado por una buena actuación de Moleiro y Buchanan, siguió teniendo más ocasiones, pero el fuera de juego y unas grandes paradas de Joan García no le permitieron meterse en el partido de nuevo. También pidieron dos penaltis a Mikautadze y Rafa Marín que Alberola Rojas no consideró. Sin mucho esfuerzo, los de Flick acabaron con el Villarreal.

El Barcelona, que acabó con Casadó de lateral derecho ante la lesión de Koundé, finaliza el año con 46 puntos, a cuatro de distancia con el Real Madrid, mientras que el Villarreal no pudo evitar la primera derrota del curso en casa y pasará estas Navidades en el cuarto puesto con 35 unidades.

FUENTE: EFE