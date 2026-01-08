FC Barcelona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver final de la Supercopa de España

El FC Barcelona y el Real Madrid volverán a protagonizar una final más de la Supercopa de España luego de eliminar a sus rivales en la semifinal que se disputó en Arabia Saudita.
Por su parte, la otra semifinal fue entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y los merengues sacaron el resultado 2-1 con goles de Fede Valverde y Rodrygo.
Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Real Madrid en la final de la Supercopa de España
- Fecha: Domingo, 11 de enero de 2026
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: Arabia Saudita
- Dónde ver: Sigue las redes sociales de Deportes RPC y RPCTV. com