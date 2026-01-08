FÚTBOL Fútbol Internacional -  8 de enero de 2026 - 16:53

FC Barcelona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver final de la Supercopa de España

El FC Barcelona enfrentará al Real Madrid de Xabi Alonso en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

El FC Barcelona y el Real Madrid volverán a protagonizar una final más de la Supercopa de España luego de eliminar a sus rivales en la semifinal que se disputó en Arabia Saudita.

Los blaugranas se enfrentaron en semifinales al Athletic Club de Bilbao y los golearon 5-0, luciendo como los favoritos para la gran final del torneo.

Por su parte, la otra semifinal fue entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y los merengues sacaron el resultado 2-1 con goles de Fede Valverde y Rodrygo.

Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Real Madrid en la final de la Supercopa de España

  • Fecha: Domingo, 11 de enero de 2026
  • Hora: 2:00 pm
  • Lugar: Arabia Saudita
  • Dónde ver: Sigue las redes sociales de Deportes RPC y RPCTV. com
