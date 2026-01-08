FC Barcelona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver final de la Supercopa de España

FC Barcelona vs Real Madrid

El FC Barcelona y el Real Madrid volverán a protagonizar una final más de la Supercopa de España luego de eliminar a sus rivales en la semifinal que se disputó en Arabia Saudita.

Los blaugranas se enfrentaron en semifinales al Athletic Club de Bilbao y los golearon 5-0, luciendo como los favoritos para la gran final del torneo.

