La FPF anuncia lista de legionarios para amistoso de Panamá ante Bolivia y México

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció la convocatoria de los jugadores legionarios que estarán para amistosos el 18 de enero ante Bolivia y el 22 de enero ante México en el estadio Rommel Fernández con la selección de Panamá de Thomas Christiansen.

Entre los jugadores convocados destaca la presencia del jugador de Botafogo Kadir Barría que ha sido una de las promesas de delanteros de Panamá, tras su llamado al primer equipo en Brasil.

Además de Barría, en la lista se encuentran los porteros Eddie Roberts de Estudiantes de Mérida en Venezuela y John Gunn del NE Revolution, además Jorge Gutiérrez, Daniel Aparicio y Richard Peralta.

La lista completa con los jugadores de la LPF se revelará la próxima semana anunciaba la FPF.