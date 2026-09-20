Juventus suma tres puntos de local ante el Atalanta

El Juventus se impuso este domingo por 2-0 al Atalanta en un partido de la Serie A que confirmó la reacción en la liga del conjunto turinés, que sumó tres puntos importantes con goles de Francisco Conceicao y Gleison Bremer después de un irregular inicio de temporada.
Zeki Celik apareció por la banda izquierda y puso un balón raso al segundo palo, donde Conceicao, sin marca, apareció para rematar de primeras con la zurda y superar a Marco Carnesecchi. El tanto supuso una inyección de confianza para la 'Vecchia Signora'.
El Atalanta intentó reaccionar tras encajar el gol, pero sin éxito. A 'la Diosa' le costó encontrar espacios y generar peligro cerca del área del Juventus, que hizo valer su ventaja y no cedió.
Tras el descanso, el conjunto local salió con la misma energía con la que se fue al túnel de vestuarios y estuvo cerca de ampliar la diferencia en el minuto 47. El argentino Nico González fue crucial en ataque y en defensa el brasileño Gleison Bremer fue un cerrojo atrás.
La sentencia de la Juventus
Precisamente gracias a él llegó el segundo gol. Tras un saque de esquina ejecutado por Zhegrova, el central brasileño se adelantó a Scalvini y cabeceó al fondo de la red para poner el 2-0 y dejar el partido encarrilado para el conjunto turinés.
El tanto llegó en el mejor momento para la 'Juve', que golpeó justo cuando el equipo de Bérgamo buscaba el empate y más cerca estaba de conseguirlo.
Volvió el equipo de Turín a hacerse con la pelota tras un breve oasis bergamesco, durmió el partido y selló tres puntos clave después de estar en el foco por un comienzo en Serie A complicado. Esta victoria junto a la del pasado jueves en Liga Europa por 5-0 ante el NEC cerró una semana que llena de tranquilidad a Spalleti.
El Juventus se situó sexto en la clasificación con diez puntos, mientras que el Atalanta, con seis, se mantuvo undécimo y encadena tres derrotas consecutivas.
FUENTE: EFE