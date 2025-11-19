Florentino Pérez, presidente del Real Madrid presenta concepto "Bernabéu infinito"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid , presentó este miércoles el concepto de 'Bernabéu infinito', la nueva propuesta tecnológica desarrollada junto a Apple que busca trasladar la experiencia del estadio a cualquier aficionado del mundo mediante herramientas de inmersión digital.

En una entrevista concedida a GQ España, el presidente del club blanco afirmó que el nuevo estadio Santiago Bernabéu marca el inicio de una era distinta en la transformación digital de la entidad madridista y que le permitirá relacionarse con sus aficionados sin intermediarios de una forma "más directa, más inmediata y más personal".

Un concepto especial por parte del Real Madrid

Pérez describió el Bernabéu como un estadio en el que lo físico y lo digital se funden: "Cualquier madridista que venga al Bernabéu tiene que sentir que forma parte de algo especial, y la tecnología nos permite precisamente eso, mejorar cada interacción y fortalecer el vínculo emocional con todos nuestros aficionados".

En colaboración con Apple, el presidente del Real Madrid presentó su concepto más revelador, un proyecto que, reconoció, lleva años persiguiendo: "Permitir que cualquier aficionado pueda vivir la emoción del Bernabéu como si estuviera aquí, en el propio estadio".

A esa visión Pérez la llama "el Bernabéu infinito" y para el presidente del Real Madrid lo más cercano a esa experiencia será "la nueva inmersión en realidad virtual" que están desarrollando.

"Un lugar donde cualquiera podrá vivir un partido con una sensación de presencia y emoción que hasta ahora era imposible. Será como abrir las puertas del estadio a todo el planeta, sin límites y con una calidad tecnológica que marcará un antes y un después en el mundo del deporte", apuntó.

De momento, desveló, el proyecto no es una prioridad inmediata, aunque dejó claro que será esencial ofrecer a los mil millones de aficionados del Real Madrid "la experiencia que quieren vivir".

Pérez recibió en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu a Eddy Cue, vicepresidente sénior de Apple Services, que también presentó un proyecto de colaboración con el Real Madrid, un documental inmersivo producido en exclusiva para Apple Vision Pro y cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

Ha sido grabado con más de treinta cámaras 'BlackMagic' y captura "el ecosistema del club más laureado del mundo" con una proximidad "sin precedentes", que incluye momentos del reciente partido del Real Madrid con el Juventus con imágenes del túnel de vestuarios hasta el césped.

Apple destacó el avance que supone esta colaboración en su estrategia de integración tecnológica en el deporte.

Cue recordó que la compañía lleva más de una década trabajando para que Apple Wallet simplifique la interacción de los usuarios y señaló que las nuevas experiencias inmersivas representan un paso más en la evolución de sus servicios aplicados a grandes eventos y competiciones.

FUENTE: EFE