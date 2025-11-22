¡GRAN VICTORIA! FC Barcelona supera al Athletic Club en el Camp Nou

El FC Barcelona superó cómodamente por marcador de 4-0 al Athletic Club Bilbao en partido correspondiente a la jornada de LaLiga desde el Camp Nou.

Los culés arrancaron con la iniciativa de inmediato en ofensiva, con Robert Lewandoswki y Ferran intentándolo, pero cin concretar llegadas que tuvieron a tan solo segundos del pitazo inicial.

Sobre el minuto 4' el delantero polaco Robert Lewandowski dejó rivales en el camino y abrió el marcador con la pierna izquierda, un tiro al primer palo que no pudo detener Unai Simón.

El equipo local siguió con acciones ofensivas, pero con respuesta de Nico Williams por parte de la visita, que no generó mayor peligro en el arco de Joan García.

Antes de terminar el primer tiempo, Ferran Torres anotó (45+3') con remate fuerte de pierna derecha, que no pudo controlar Simón en la portería, tras una gran asistencia de Lamine Yamal.

Fermín y el definitivo para el FC Barcelona

El segundo tiempo arrancó de la misma manera, pero ahora con una gran combinación entre Eric García y Fermín López, que definió bien de pierna derecha.

Los de Hansi Flick continuaron con su dominio y sobre el final del partido Ferran Torres puso el definitivo 4-0 con asistencia de Lamine Yamal, que arrancó con jugada individual desde la mitad de la cancha.

El FC Barcelona ahora suma 31 puntos, en la lucha por la cima de la competición española