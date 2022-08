Francisco Perlo anuncia su salida del Zulia FC de Venezuela

El también ex DT del CAI de la Liga Panameña de Fútbol anunció a través de sus redes sociales un comunicado agradeciendo a directivos y jugadores del Zulia FC.

Comunicado oficial

"La vida es un camino de retos y decisiones. Eso lo sabemos, perfectamente, los rectores técnicos de fútbol que si bien somos profesionales en medio de un deporte, también somos seres humanos con todas las obligaciones morales y personales que ello acarrea. Hoy quiero dirigirme a toda la familia, en especial a la afición, del Zulia Fútbol Club, equipo que fue mi casa en los últimos cuatro meses y en la que, a pesar del corto tiempo, me dio la oportunidad de volver a dirigir en mi país."

"Por esas mismas situaciones personales, debo tomar la decisión de separarme en este momento dela organización no sin antes dejarles claro mi absoluto agradecimiento y recalcar que nada tiene que ver el club con esta decisión."

"Para Luis Farías, presidente del Zulia FC, y al profesor César Farías, quienes creyeron en mi y mis capacidades para reivindicarme dentro de nuestro fútbol mi agradecimiento personal, al igual que a mis jugadores, quienes me ofrecieron lo que más quiere un entrenador, su máximo esfuerzo en la cancha; asimismo a mi cuerpo técnico que me acompañó en una experiencia que no voy a olvidar. A todos GRACIAS, estoy seguro que en el camino del fútbol nos volveremos a encontrar. Siempre Partido a Partido."

El Zulia FC también emitió un comunicado tras la salida de Francisco Perlo.