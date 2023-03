 Freddy Góndola niega rumores de su salida de Alajuelense

"Yo estoy enfocado con el equipo, es mentira eso, ni yo sabía eso, ayer me metí a las redes y en WhatsApp me mandan eso, mis amigos de Panamá, me preguntaban eso, no es verdad. Hoy en público lo digo que es mentira, yo me quedo acá, tengo contrato por un año y seguiré dando lo mejor de mi", dijo Freddy Góndola.