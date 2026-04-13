MLB MLB -  13 de abril de 2026 - 09:35

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el domingo 12 de abril?

Repasa la actuación de los cuatro panameños que tuvieron acción el domingo 13 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el domingo 12 de abril?

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el domingo 12 de abril?

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Repasa la actuación de los cuatro panameños que tuvieron acción el domingo 12 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

De los seis canaleros que se encuentran en Las Mayores, dos no estuvieron presente en el diamante, incluyendo a Edmundo Sosa y Leonardo Jiménez.

Actuación de los panameños - domingo, 12 de abril - MLB

Iván Herrera: El receptor de 25 años estuvo detrás del plato y segundo bate en la derrota de los Cardenales de San Luis 9-3 frente a los Medias Rojas de Boston en el Busch Stadium.

José Caballero: El santeño de 29 años fue titular en el campocorto y se fue en blanco en tres turnos con un ponche en la derrota de los Yankees 5-4 frente a los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field.

Miguel Amaya: El santeño de 27 años reemplazó a Moisés Ballesteros en la baja del séptimo episodio, recibiendo pasaporte en la victoria de los Cubs de Chicago 7-6 sobre los Piratas de Pittsburgh en el Wrigley Field.

Justin Lawrence: El relevista de 31 años entró en la baja del octavo episodio, donde tiró 1.0 episodio de 1 hit, 2 carreras (1 limpia), 2 bases por bolas y 2 ponches en la derrota de los Piratas de Pittsburgh 7-6 ante los Cubs de Chicago.

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