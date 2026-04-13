MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el domingo 12 de abril?

Repasa la actuación de los cuatro panameños que tuvieron acción el domingo 12 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

De los seis canaleros que se encuentran en Las Mayores, dos no estuvieron presente en el diamante, incluyendo a Edmundo Sosa y Leonardo Jiménez.

Actuación de los panameños - domingo, 12 de abril - MLB

Iván Herrera: El receptor de 25 años estuvo detrás del plato y segundo bate en la derrota de los Cardenales de San Luis 9-3 frente a los Medias Rojas de Boston en el Busch Stadium.

José Caballero: El santeño de 29 años fue titular en el campocorto y se fue en blanco en tres turnos con un ponche en la derrota de los Yankees 5-4 frente a los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field.

Miguel Amaya: El santeño de 27 años reemplazó a Moisés Ballesteros en la baja del séptimo episodio, recibiendo pasaporte en la victoria de los Cubs de Chicago 7-6 sobre los Piratas de Pittsburgh en el Wrigley Field.

Justin Lawrence: El relevista de 31 años entró en la baja del octavo episodio, donde tiró 1.0 episodio de 1 hit, 2 carreras (1 limpia), 2 bases por bolas y 2 ponches en la derrota de los Piratas de Pittsburgh 7-6 ante los Cubs de Chicago.