 Haití clasificó al Mundial, Honduras y Costa Rica no lograron avanzar

Cientos de personas salieron a las calles en la capital de Haití , a pesar de los altos niveles de violencia que padece, para celebrar la segunda clasificación de su selección nacional de fútbol a un mundial, tras vencer el martes a la de Nicaragua por 2-0 en la última jornada del Grupo C de las eliminatorias.

Al final del partido, los haitianos celebraron la victoria con disparos y gritos de alegría que resonaron en varios rincones de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, sumida en su mayor parte en la oscuridad debido a la incapacidad de la empresa pública para producir y distribuir energía a toda la capital.

En Pétion-ville, en las alturas de Puerto Príncipe, cientos de personas celebraron esta victoria tan esperada al coro de "¡oye! ¡oye! ¡oye!", que cantaban mientras corrían, algunos descalzos y otros con el torso desnudo.

La selección de Haití, dirigida por el francés Sébastien Migné, jugará la Copa del Mundo por segunda vez en su historia tras su única participación, en Alemania 1974, en la que quedó eliminada en la primera ronda.

Haití celebra, Costa Rica y Honduras lloran

Costa Rica y Honduras empataron este martes sin goles en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en partido del Grupo C, y ambas consumaron el fracaso al quedar eliminadas del Mundial 2026 y sin posibilidad de ir a la repesca.

Haití (11 puntos) ganó el boleto directo al Mundial en este grupo, mientras que Honduras (9), Costa Rica (7) y Nicaragua (4) quedaron eliminados.

Ganar por un gol le hubiese bastado a cualquiera de las dos selecciones para haber obtenido el derecho de ir a la repesca intercontinental como mejor segundo lugar de los grupos eliminatorios de la Concacaf, pero no fueron capaces de vulnerar la portería rival en un partido de mucho roce y poca claridad en el medio campo.

Con la urgencia de la victoria, ambas selecciones intentaron ir al frente durante el primer tiempo sin arriesgar demasiado y dispusieron de algunas ocasiones para anotar que fueron contenidas por lo guardametas que se erigieron en las figuras.

FUENTE: EFE