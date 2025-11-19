Hernán Bolillo Gómez es criticado por felicitar a Panamá al final del partido

MAREA ROJA Marea Roja -  19 de noviembre de 2025 - 09:26

Fanáticos y prensa en El Salvador le caen con todo a su entrenador Hernán Bolillo Gómez por unas imágenes virales con Alberto Quintero.

El entrenador de la selección de El Salvador Hernán Bolillo Gómez es fuertemente criticado en las redes sociales por los medios y fanáticos de la selecta luego de unas imágenes virales al final del partido ante Panamá.

Bolillo Gómez al pitazo final se dio un abrazo fuerte con el jugador panameño Alberto Quintero y esto genero molestias en los fanáticos que exigen respeto por la selección salvadoreña.

¿Quién es Bolillo Gómez para Panamá?

El entrenador colombiano fue entrenador de la selección de Panamá y los clasificó para el Mundial Rusia 2018, el primero para el país canalero, Alberto Quintero era parte de su convocatoria, sin embargo se lesionó y no pudo estar en ese momento histórico.

Negrito no había estado en todo el proceso de Panamá en estas eliminatorias y fue llamado para los dos últimos partidos donde disputó varios minutos en ambos.

