LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  19 de noviembre de 2025 - 09:23

Kadir Barría recuerda a su padrino "Matador" Tejada en un día histórico en Panamá

Mientras la Selección de Panamá buscaba su boleto al Mundial 2026, Kadir Barría estaba siendo figura con el Botafogo luego de anotar un doblete.

FOTO / Botafogo

Mientras la Selección de Panamá buscaba su boleto al Mundial 2026, Kadir Barría estaba siendo figura con el Botafogo luego de anotar un doblete para darle el triunfo ante Sport Recife.

"Estaba ansioso por el resultado, es muy emocionante que Panamá que vaya para el Mundial, me llena mucho de alegría. Acompaño a Panamá mucho con mi padrino que falleció que fue una leyenda", dijo Barría.

"También habló de Igor Jesus a quien considera una referencia grande del equipo", añadió el joven delantero de 18 años.

"Emocionado, agradecido por Ancelotti por la oportunidad", añadió que siempre soñó desde Panamá al llegar a Brasil, cuando veía Libertadores, darle la victoria al Botafogo", indicó el número 37 del Botafogo.

Declaraciones de Kadir Barría

