La selección de Panamá se ubica en el Bombo 3 para el Sorteo del Mundial 2026

La selección de Panamá está ubicada en el Bombo 3 para el Sorteo al Mundial 2026 de la FIFA, en lo que será su segunda participación.

EFE

La selección de Panamá avanzó este martes 18 de noviembre al Mundial 2026 de la FIFA luego de quedar primero en el Grupo A de las eliminatorias Concacaf y se conoció que por su posición en el Ranking FIFA quedaron en el Bombo 3.

Bombos con la selección de Panamá

BOMBO 1 (Cabezas de serie)

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Brasil

Inglaterra

Francia

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

España

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Senegal

Suiza

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

BOMBO 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje Europa 1

Repechaje Europa 2

Repechaje Europa 3

Repechaje Europa 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

