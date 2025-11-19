La selección de Panamá se ubica en el Bombo 3 para el Sorteo del Mundial 2026

La selección de Panamá avanzó este martes 18 de noviembre al Mundial 2026 de la FIFA luego de quedar primero en el Grupo A de las eliminatorias Concacaf y se conoció que por su posición en el Ranking FIFA quedaron en el Bombo 3.
Estados Unidos
México
Canadá
Argentina
Brasil
Inglaterra
Francia
Portugal
Países Bajos
Alemania
Bélgica
España
BOMBO 2
Croacia
Marruecos
Colombia
Uruguay
Senegal
Suiza
Japón
Irán
Corea del Sur
Ecuador
Austria
Australia
BOMBO 3
Noruega
Panamá
Egipto
Argelia
Escocia
Paraguay
Túnez
Costa de Marfil
Uzbekistán
Qatar
Arabia Saudita
Sudáfrica
BOMBO 4
Jordania
Cabo Verde
Ghana
Curazao
Haití
Nueva Zelanda
Repechaje Europa 1
Repechaje Europa 2
Repechaje Europa 3
Repechaje Europa 4
Repechaje Intercontinental 1
Repechaje Intercontinental 2