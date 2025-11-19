NBA: Stephen Curry escala en lista de máximos anotadores de todos los tiempos

El máximo anotador de triples de la historia Stephen Curry de la liga superó a Carter en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos de la NBA el martes por la noche, ascendiendo al puesto 22. Este hito se produjo con una actuación de 34 puntos, aunque en la derrota de los Golden State Warriors 121-113 ante Magic.

Ascendiendo en lista histórica de la NBA

El próximo rival de Curry es el ex gran jugador de los Minnesota Timberwolves, Boston Celtics y Brooklyn Nets, Kevin Garnett, quien terminó con 26.071 puntos en 21 temporadas en la NBA.

Con su promedio actual de 29,1 puntos por partido, Curry podría alcanzar a Garnett a mediados de diciembre.

Curry tiene la oportunidad de terminar su carrera entre los 10 mejores de la lista de anotadores de todos los tiempos, lo que consolidaría su estatus como uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA.

FUENTE: EFE