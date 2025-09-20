FÚTBOL Fútbol Internacional -  20 de septiembre de 2025 - 08:14

Hansi Flick: "Algún día veremos a Lamine Yamal ganar el Balón de Oro"

El entreador Hansi Flick confirmó la presencia de Lamine Yamal en la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, no se atrevió a asegurar este sábado que Lamine Yamal ganará el Balón de Oro el lunes, aunque aseguró que "algún día" lo hará.

"Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece. Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores, es importante", afirmó Flick, nominado al premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año, en rueda de prensa previa al choque contra el Getafe en LaLiga el domingo.

Tampoco dio detalles sobre la vuelta de Yamal, que sufre molestias en el pubis: "Con Lamine tenemos que esperar, hay que ir día a día".

Lamine Yamal será baja contra el Getafe, confirma Hansi Flick

Para el partido, el preparador alemán no podrá contar con Alejandro Balde y Gavi por problemas físicos, además de Yamal.

Además, Flick aseguró que empujará al máximo a Marcus Rashford, que anotó sus dos primeros goles con el club en la victoria por 2-1 en la Liga de Campeones contra el Newcastle el jueves.

"Creo totalmente en su calidad, pero siempre tienes que trabajar duro y mejorar cada día", indicó Flick.

"Tiene que aprender lo que necesitamos de él, lo voy a impulsar al 100 por ciento, y también apoyarlo", prosiguió.

