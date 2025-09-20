Hansi Flick: "Algún día veremos a Lamine Yamal ganar el Balón de Oro"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, no se atrevió a asegurar este sábado que Lamine Yamal ganará el Balón de Oro el lunes, aunque aseguró que "algún día" lo hará.
Tampoco dio detalles sobre la vuelta de Yamal, que sufre molestias en el pubis: "Con Lamine tenemos que esperar, hay que ir día a día".
Lamine Yamal será baja contra el Getafe, confirma Hansi Flick
Para el partido, el preparador alemán no podrá contar con Alejandro Balde y Gavi por problemas físicos, además de Yamal.
Además, Flick aseguró que empujará al máximo a Marcus Rashford, que anotó sus dos primeros goles con el club en la victoria por 2-1 en la Liga de Campeones contra el Newcastle el jueves.
"Creo totalmente en su calidad, pero siempre tienes que trabajar duro y mejorar cada día", indicó Flick.
"Tiene que aprender lo que necesitamos de él, lo voy a impulsar al 100 por ciento, y también apoyarlo", prosiguió.