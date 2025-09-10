Honduras gana a Nicaragua en duelo de eliminatorias Concacaf

La selección de Honduras ganó 2-0 a Nicaragua este martes en la fase final de las eliminatorias Concacaf para el Mundial de 2026, una victoria que le permite liderar un grupo donde Costa Rica volvió a tropezar ante Haití, con el que igualó 3-3.

Los goles de la victoria hondureña fueron anotados por Romell Quioto (47) y Alexy Vega (90+1), en un duelo por el Grupo C disputado en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

En esta llave, Costa Rica y Haití empataron en el Estadio Nacional, en San José, que terminó despidiendo con silbidos a su selección.

"Es obvio que la afición no está contenta, no sacamos el resultado que ellos quisieran", pero dejar el cargo "sería lo más cobarde de mi parte", dijo el seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera.

Los goles locales fueron de Kenneth Vargas (1), Alonso Martínez (35) y Juan Pablo Vargas (90+1), mientras que Duckens Nazon (55, 58 y 86) fue el rey de Haití.

En dos fechas Honduras lidera el grupo con 4 puntos, seguido de Costa Rica y Haití con 2 y Nicaragua con 1.

El líder de cada uno de los tres grupos de esta fase clasificará al Mundial de Norteamérica 2026 y los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.

Honduras obtuvo una trabajada victoria, donde dominó la posesión de la pelota pero no generó muchas ocasiones.

Quioto despertó al público con un derechazo y Vega puso la puntilla en el tiempo de descuento, en un partido donde la H sacó petróleo de sus escasas oportunidades.

"Son seis juegos, seis partos para lograr ir al Mundial", dijo el seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda.

