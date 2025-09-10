NBA: Chicago Bulls renuevan al australiano Josh Giddey

Los Chicago Bulls anunciaron hoy que el equipo de NBA ha renovado el contrato del base de 22 años de edad Josh Giddey. Por política del equipo, no se revelaron los términos del acuerdo.

Giddey, de 2,03 m y 95 kg, fue adquirido por Chicago mediante un intercambio procedente del Oklahoma City Thunder el 21 de junio de 2024. Sus totales de 1022 puntos, 566 rebotes y 503 asistencias en la temporada 2024-25 lo convirtieron en uno de los tres jugadores de la NBA en alcanzar dichos mínimos la temporada pasada (LeBron James y Nikola Jokic).

La nueva aventura de Josh Giddey en la NBA

Giddey promedió 14,6 puntos, 8,1 rebotes (la mejor marca de su carrera), 7,2 asistencias (la mejor del equipo) y 1,2 robos (la mejor marca de su carrera) en 30,2 minutos en 70 partidos (69 como titular) en su temporada de debut con los Bulls, convirtiéndose en el segundo jugador de los Bulls en promediar al menos 14,0 puntos, 8,0 rebotes y 7,0 asistencias en una sola temporada (Michael Jordan).

El australiano de 22 años registró sus máximos personales en una sola temporada con 30 dobles-dobles y siete triples-dobles, marcando la mayor cantidad de dobles-dobles de un base de los Bulls desde la temporada 1988-89 (Michael Jordan) y la segunda mayor cantidad de triples-dobles en una temporada para cualquier jugador de posición en la historia de los Bulls (Michael Jordan). Giddey también anotó 105 triples, la mayor cantidad de su carrera, ayudando a Chicago a establecer el récord de la franquicia de triples anotados (1271) en un solo año.

En sus últimos 30 partidos (del 23/1 al 9/4), Giddey registró 18,9 puntos, 9,1 rebotes, 7,8 asistencias, 1,4 robos y 0,8 tapones, con un promedio de tiro de campo de .490 y un promedio de triples de .436. Giddey tuvo una racha de 10 partidos con 220 puntos, 96 rebotes y 100 asistencias del 26 de febrero al 27 de marzo, convirtiéndose en uno de los ocho jugadores de la NBA en alcanzar esos mínimos en ese periodo (Luka Doncic, James Harden, LeBron James, Magic Johnson, Nikola Jokic, Michael Jordan, Russell Westbrook).

La impactante temporada de Giddey también se destacó por sus históricas actuaciones en un solo partido, incluyendo convertirse en el primer jugador de la NBA con 15 puntos, 10 rebotes, 17 asistencias y ocho robos en un partido (en LAL, 22/3). Tuvo dos partidos con al menos 20 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, lo que lo convirtió en uno de los dos bases de la NBA con tantos partidos la temporada pasada (Josh Hart), y fue el único base de la NBA con más de 25 puntos y más de 15 rebotes en varios partidos (3). El récord personal de Giddey en un solo partido, con 19 rebotes (vs. POR, 4/4), también fue el mayor número de rebotes para un base de los Bulls desde la temporada 1971-72 (Jerry Sloan).

Marca en su carrera

A lo largo de sus cuatro años de carrera en la NBA, Giddey ha promediado 14,1 puntos, 7,5 rebotes, 6,1 asistencias y 0,9 robos en 29,3 minutos en 280 partidos (279 como titular). Sus totales de 3.942 puntos, 2.100 rebotes y 1.703 asistencias en sus primeras cuatro temporadas en la NBA lo sitúan entre los ocho jugadores de todos los tiempos que han alcanzado esos mínimos en cuatro años (Larry Bird, Luka Doncic, Grant Hill, LeBron James, Magic Johnson, Oscar Roberston y Ben Simmons).

El ex número 6 del Draft de la NBA de 2021 fue seleccionado como Estrella en Ascenso de la NBA en cada una de sus dos primeras temporadas, además de ser nombrado Segundo Equipo Ideal de Novatos 2021-22 durante su campaña de novato. Fue nombrado Novato del Mes de la Conferencia Oeste en cuatro ocasiones.

