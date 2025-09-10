CAI vs Árabe Unido: Fecha, hora y dónde ver jornada 8 Clausura 2025 de la LPF

El conjunto del CAI recibirá al Árabe Unido de Colón en el encuentro correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

Los Vikingos llegan muy tocados a este partido, después de empatar con Alianza FC en la sexta fecha y perder con Sporting San Miguelito (0-2) en la séptima jornada.

Por su parte, el DAU llega motivado por lograr su primer triunfo del certamen (2-0) sobre el Atlético Nacional, pero ahora tendrá cambios en el banquillo.

Tras la salida del técnico Javier Ainstein el 8 de septiembre, el Árabe Unido hizo oficial la llegada del colombiano Sergio 'Jeringa' Guzmán como nuevo entrenador del "Expreso Azul".

CAI VS ÁRABE UNIDO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J8 DEL CLAUSURA 2025 DE LA LPF TIGO