CAI vs Árabe Unido: Fecha, hora y dónde ver jornada 8 Clausura 2025 de la LPF

El CAI se enfrentará al Árabe Unido de Colón en la jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la LPF TIGO.

El conjunto del CAI recibirá al Árabe Unido de Colón en el encuentro correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Los Vikingos llegan muy tocados a este partido, después de empatar con Alianza FC en la sexta fecha y perder con Sporting San Miguelito (0-2) en la séptima jornada.

Por su parte, el DAU llega motivado por lograr su primer triunfo del certamen (2-0) sobre el Atlético Nacional, pero ahora tendrá cambios en el banquillo.

Tras la salida del técnico Javier Ainstein el 8 de septiembre, el Árabe Unido hizo oficial la llegada del colombiano Sergio 'Jeringa' Guzmán como nuevo entrenador del "Expreso Azul".

CAI VS ÁRABE UNIDO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J8 DEL CLAUSURA 2025 DE LA LPF TIGO

  • Fecha: Domingo, 14 de septiembre de 2025
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Agustín "Muquita" Sánchez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
