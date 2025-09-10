CAI vs Árabe Unido: Fecha, hora y dónde ver jornada 8 Clausura 2025 de la LPF

El conjunto del CAI recibirá al Árabe Unido de Colón en el encuentro correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Por su parte, el DAU llega motivado por lograr su primer triunfo del certamen (2-0) sobre el Atlético Nacional, pero ahora tendrá cambios en el banquillo.
Tras la salida del técnico Javier Ainstein el 8 de septiembre, el Árabe Unido hizo oficial la llegada del colombiano Sergio 'Jeringa' Guzmán como nuevo entrenador del "Expreso Azul".
CAI VS ÁRABE UNIDO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J8 DEL CLAUSURA 2025 DE LA LPF TIGO
- Fecha: Domingo, 14 de septiembre de 2025
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Estadio Agustín "Muquita" Sánchez
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes