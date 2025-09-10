Mundial 2026: ¿Cómo es el repechaje?

La Copa Mundial 2026 de la FIFA contará con más equipos que nunca: 48 naciones se dirigirán a México, Estados Unidos y Canadá para disputar la mayor Copa Mundial hasta la fecha que será, también, la primera celebrada en tres países.

Países de UEFA, CONMEBOL, CONCACAF , AFC (Confederación Asiática de Fútbol), OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía) y CAF (Confederación Africana de Fútbol) organizarán sus eliminatorias para determinar quién llega al torneo.

¿Cómo es el repechaje de la Copa Mundial 2026?

En el participarán dos combinados de la Concacaf, además de uno de la AFC, uno de la CAF, uno de CONMEBOL y otro de la OFC, y se celebrará en marzo de 2026, durante el periodo de partidos internacionales que va del 23 al 31 de marzo.

De las seis selecciones clasificadas, las cuatro peor situadas en la Clasificación Mundial se enfrentarán en semifinales. Los dos combinados mejor clasificados pasarán directamente a las dos finales. Los vencedores de las dos finales accederán a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bolivia (CONMEBOL) y Nueva Caledonia (OFC) son las selecciones clasificadas hasta el momento para el repechaje.