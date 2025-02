Javier Mascherano se pronunció por la entrada de Aymar Cundumí a Lionel Messi

"Si, la realidad es que más que sorprenderse nos preocupó porque era un partido que no había tenido ningún roce y bueno, fue una jugada puntual donde obviamente es una lástima porque si hay algo lindo para la gente, es ver a Leo (Messi) y que alguna entrada así pueda terminar lastimándolo, es una lástima", comentó el técnico de 40 años.

MASCHERANO, SOBRE EL JUEGO BRUSCO: "ME SORPRENDIÓ" El entrenador de Inter Miami opinó sobre las repetidas infracciones que recibió Lionel Messi en el amistoso ante Sporting San Miguelito. @fedesaint pic.twitter.com/tvdln7LVsb

El mismo día que el "Jefecito" se pronunció por lo sucedido, el zaguero canalero de 19 años habló en exclusiva para RPC, señalando que se sentía culpable por la acción en contra del astro argentino.

"Son cosas que pasan en el fútbol y me siento culpable por que le hice a Messi. Me disculpo con el pueblo panameño, no pasará de nuevo y aquí estoy para salir adelante y cumplirle el sueño a mi mamá y papá que están en el cielo".