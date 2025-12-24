LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  24 de diciembre de 2025 - 11:03

José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El defensor panameño José Córdoba y el Norwich City jugarán después de navidad, en la acción de la Championship.

El Norwich City del panameño José Córdoba no tendrá tantos días de descanso después de navidad y volverá a los terrenos de juegos para enfrentar al Charlton Athletic en el Boxing Day, correspondiente a la jornada 23 de la English Football League Championship de Inglaterra.

En 22 fechas disputadas en la segunda división de Inglaterra, el Norwich marcha en la penúltima posición con 18 puntos, mientras que el Charlton se ubica en la posición 17 con 27 unidades.

El seleccionado nacional de 24 años y su club estarán jugando el viernes 26 de diciembre ante el Charlton Athletic, en el Carrow Road (10:00 am).

