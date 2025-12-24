José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El Norwich City del panameño José Córdoba no tendrá tantos días de descanso después de navidad y volverá a los terrenos de juegos para enfrentar al Charlton Athletic en el Boxing Day, correspondiente a la jornada 23 de la English Football League Championship de Inglaterra.

Los canarios bajo el mando del entrenador belga Philippe Clement, vienen de igualar 1-1 con el Preston North End Football Club el 20 de diciembre, donde el zaguero canalero ingresó de cambio al minuto 65' por el inglés Ben Chrisene.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En 22 fechas disputadas en la segunda división de Inglaterra, el Norwich marcha en la penúltima posición con 18 puntos, mientras que el Charlton se ubica en la posición 17 con 27 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?

El seleccionado nacional de 24 años y su club estarán jugando el viernes 26 de diciembre ante el Charlton Athletic, en el Carrow Road (10:00 am).