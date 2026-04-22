Kylian Mbappé y Vinicius Jr otra vez pitados en el Santiago Bernabéu

Kylian Mbappé y Vinicius Jr lideraron la victoria del Real Madrid vs el Deportivo Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu donde ambos jugadores anotaron para llevarse la victoria por 2-1.

A pesar de sus anotaciones fueron recibidos con pitos y abucheos gran parte del encuentro, todo esto por la reciente eliminación de la Champions League frente al Bayern Múnich por los cuartos de final sumado a la falta de contundencia en los demás torneos.

Los de Arbeloa, ya eliminados de toda competición fuera de su liga doméstica, se mantienen a 6 puntos del FC Barcelona a falta de su compromiso esta tarde que recibe al Celta de Vigo.

El Bernabéu más crítico con Mbappé y Vinicius Jr

En el fútbol, todo parece indicar que ser figura de tu equipo conlleva una responsabilidad mayor al resto de sus compañeros. Esto es lo que Kylian Mbappé, líder de goleo de LaLiga con 24 tantos percibe al ser constantemente abucheado por su afición luego de perder las eliminatorias de la Champions League.

Por otra parte, Vinicius Jr quien con claves aportaciones, se ha consagrado campeón de la Champions League con el Real Madrid sumando su titulo número 14 y 15 de esta competición.

A pesar de ello, el brasileño no pasaría desapercibido ya que, también recibió parte del bullicio de todo el estadio quien instantes luego de su anotación, realizó gestos de disculpas a la afición en relación a los resultados de la temporada.

Por ultimo, jugadores como Eduardo Camavinga y Franco Mastantuono también fueron recibidos con abucheos del estadio al ingresar al partido.