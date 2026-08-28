Julián Álvarez regresa a entrenar con una sesión individualizada con el Atlético de Madrid

Julián Alvarez , delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, volvió este viernes por la tarde a entrenarse en el Centro Deportivo de Majadahonda con una sesión individualizada con un preparador físico del equipo rojiblanco, tras la indisposición que le ha impedido ejercitarse con el grupo, tanto el miércoles como el jueves y el viernes por la mañana, según informó el club.

El atacante, en contacto con los servicios médicos del Atlético de Madrid, se siente ya mejor de la citada indisposición, por lo que completó una sesión de trabajo específica por la tarde en las instalaciones de su actual equipo para su puesta a punto física tras no ejercitarse en los últimos tres entrenamientos.

Julián Alvarez es baja por ese motivo para el encuentro de este sábado contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, según confirmó por la mañana Diego Simeone en rueda de prensa. “Evidentemente, él no va a estar mañana”, avanzó el técnico tras el entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda, el tercero consecutivo sin la presencia con el grupo del atacante argentino por una indisposición.

Julián Álvarez regresó a entrenar

“Yo sigo en la misma posición pensando desde lo deportivo en poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros y centrarme en lo que me ocupa, que es el Sevilla”, dijo también Simeone, que anunció: “Desde el momento que vuelva a entrenar Julián con nosotros, le daremos todo lo que le dimos siempre para que se sienta importante, como lo es para nuestro equipo”.

El Atlético ya ha comunicado pública y privadamente al futbolista que no va a ser traspasado “bajo ningún concepto” al Barcelona, que era el deseo del delantero argentino, al que sólo le quedan dos vías a cinco días del cierre del mercado: seguir en el conjunto rojiblanco, que es la intención del club, una vez que tiene contrato hasta 2030, o salir traspasado a otro equipo que no sea el Barcelona y que alcance las pretensiones económicas en torno a 150 millones de euros.

El Arsenal, según la prensa inglesa, puede estar interesado en abordar la operación si el atacante da el visto bueno a fichar por el conjunto londinense.