Villarreal vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir jornada 21 de LaLiga

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá el Real Madrid frente al Villarreal en la fecha 21 de LaLiga.

Villarreal vs Real Madrid: Fecha

El conjunto del Real Madrid tendrá una dura visita al Villarreal en la jornada 21 de LaLiga de España 2025-2026.

Los merengues afrontan este compromiso con el regreso de Brahim Díaz, que se incorporó al equipo tras ver acción en la Copa África con la Selección de Marruecos.

El onceno blanco viene de golear 6-1 al Mónaco en la jornada 7 de la fase liga de la UEFA Champions League, con doblete de Kylian Mbappé y otros tantos de Franco Mastantuno, Thilo Kehrer en propia puerta, Jude Bellingham y Vini Jr.

Por su parte, el Villarreal cayó 1-2 frente al Ajax en la Liga de Campeones.

En el campeonato español, el "Submarino Amarillo" marcha en la tercera posición con 41 puntos, mientras que los dirigidos por Álvaro Arbeloa son segundos con 48 unidades.

VILLARREAL VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J21 DE LALIGA

  • Fecha: Sábado, 24 de enero de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de la Cerámica
  • Dónde seguir: Sigue las acciones en las redes sociales de RPC Deportes y el Live Blog Posting en rpctv.com

