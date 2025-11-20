FÚTBOL Fútbol Internacional -  20 de noviembre de 2025 - 18:40

La FPF niega los rumores sobre el cambio de marcas y reafirma su compromiso con Reebok

La FPF envió un comunicado reafirmó su compromiso con Reebok luego de rumores en redes sociales sobre un cambio de marca.

La FPF envió un comunicado en sus redes sociales donde aseguran que se mantienen firmes con su alianza con Reebok, patrocinador oficial de la selección de Panamá y desmiente rumores en redes sociales sobre alguna venta de marcas.

La FPF se mantiene con Reebok

"La Federación Panameña de Fútbol reafirma su alianza comercial con Reebok, patrocinador oficial de la FPF y de la Selección Nacional, marca con la cual hemos alcanzado la primera clasificación a un mundial femenino y la reciente clasificación al mundial masculino, entre otros tantos logros. La FPF desmiente cualquier noticia falsa en donde se mencione que la Federación tenga información sobre alguna venta de marcas. La FPF mantiene su compromiso firmado con Reebok hasta el 31 de diciembre del 2026", señala el comunicado.

La FPF se mantiene con Reebok hasta el 31 de diciembre de 2026 como parte del trato se realizó.

