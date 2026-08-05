La Juventus supera al Chelsea en amistoso de pretemporada FOTO: Juventus

La Juventus de Turín, gracias a un tanto del kosovar Edon Zhegrova, se impuso por 1-0 al Chelsea FC que dirige el español Xabi Alonso, que sufrió su segunda derrota seguida en esta pretemporada tras caer el pasado sábado ante el Tottenham.

Un magnífico zurdazo desde el borde del área a la escuadra derecha de la meta defendida por el belga Mike Penders a los 68' minutos decantó el encuentro disputado en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong.

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