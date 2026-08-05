La Juventus supera al Chelsea en amistoso de pretemporada

La Juventus de Turín, gracias a un tanto del kosovar Edon Zhegrova, se impuso por 1-0 al Chelsea FC que dirige el español Xabi Alonso, que sufrió su segunda derrota seguida en esta pretemporada tras caer el pasado sábado ante el Tottenham.
La vuelta de Mudryk en duelo ante Juventus
Se estrenó como jugador 'blue' Danny Welbeck, el ucraniano Mykhailo Mudryk jugó con el conjunto londinense desde noviembre de 2024 y tuvieron una buena participación los nuevos fichajes Marco Palestra y Geovany Quenda ante un cuadro juventino que supo defenderse con solidez después de adelantarse y que notó la entrada en la segunda mitad del turco Kenan Yildiz.
FUENTE: EFE