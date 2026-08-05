FUTBOL Fútbol Internacional -  5 de agosto de 2026 - 09:25

La Juventus supera al Chelsea en amistoso de pretemporada

La Juventus le ganó duelo al Chelsea en partido amistoso de pretemporada con anotación de Edon Zhegrova.

La Juventus supera al Chelsea en amistoso de pretemporada

La Juventus supera al Chelsea en amistoso de pretemporada

FOTO: Juventus

La Juventus de Turín, gracias a un tanto del kosovar Edon Zhegrova, se impuso por 1-0 al Chelsea FC que dirige el español Xabi Alonso, que sufrió su segunda derrota seguida en esta pretemporada tras caer el pasado sábado ante el Tottenham.

Un magnífico zurdazo desde el borde del área a la escuadra derecha de la meta defendida por el belga Mike Penders a los 68' minutos decantó el encuentro disputado en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong.

La vuelta de Mudryk en duelo ante Juventus

Se estrenó como jugador 'blue' Danny Welbeck, el ucraniano Mykhailo Mudryk jugó con el conjunto londinense desde noviembre de 2024 y tuvieron una buena participación los nuevos fichajes Marco Palestra y Geovany Quenda ante un cuadro juventino que supo defenderse con solidez después de adelantarse y que notó la entrada en la segunda mitad del turco Kenan Yildiz.

FUENTE: EFE

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