La Selección de Brasil de Carlo Ancelotti cae ante Japón

El pentacampeón mundial la Selección de Brasil perdió por primera vez ante Japón, 3-2, en un amistoso disputado este martes en Tokio, que el equipo del italiano Carlo Ancelotti parecía tener controlado hasta un grave error del central Fabricio Bruno.

La Seleção llegó al descanso con ventaja de 2-0 en este compromiso de preparación para el Mundial de 2026, pero los anfitriones remontaron con goles de Takumi Minamino en el minuto 52 (un regalo para el futbolista nipón tras el fallo de Fabricio Bruno en la salida), Keito Nakamura en el 62 y Ayase Ueda en el 71.

Paulo Henrique, en el 26, y Gabriel Martinelli, en el 32, habían anotado por la Canarina, que venía de aplastar 5-0 el viernes a Corea del Sur en un amistoso en Seúl.

"La reacción del equipo, después del primer error, no fue buena. Perdimos equilibrio en el campo, perdimos la buena actitud, el pensamiento positivo (...); es una enseñanza para el futuro", comentó Ancelotti en rueda de prensa.

Casemiro, con la cinta de capitán en el brazo ante la ausencia de Marquinhos, espera también que la derrota sea "un aprendizaje".

"Te duermes 45 minutos y te puede costar el sueño de cuatro años" en el Mundial, dijo el experimentado mediocampista en la señal oficial de TV.

Hasta el encuentro de este martes, Brasil había jugado 13 partidos contra Japón, con 11 victorias y dos empates. Dos leyendas del fútbol brasileño, Falcao y Zico, han sido seleccionadores de los Samurais Azules, dirigidos desde 2018 por Hajime Moriyasu.

Remontada de Japón

Aunque Japón dio el primer gran aviso con un centro de Minamino que Ueda no pudo alcanzar por centímetros, cuando tenía el arco a su merced, Brasil parecía encaminado a un triunfo.

Un bonito pase profundo de Bruno Guimarães tras una triangulación al borde del área encontró la proyección del lateral derecho Paulo Henrique, quien quebró el 0-0 con su primer gol como internacional. Había debutado con la camiseta verdeamarela el viernes.

Martinelli, con asistencia de Lucas Paquetá, amplió diferencias de pierna zurda poco después.

Ancelotti había presentado ante Japón múltiples cambios con respecto al partido contra Corea del Sur, manteniendo solo tres piezas en el 11 inicial: Casemiro, Guimarães y Vinícus Júnior.

Y las cosas le salían bien.

Ello hasta la mala entrega de Fabricio Bruno que derivó en el gol de Minamino.

Fue un efecto dominó: Keito Nakamura igualó solo 10 minutos después a centro de Junya Ito. Su remate fue desviado por el mismo Bruno antes de que la bola anidara en la red.

Y en un tiro de esquina servido por Ito, Ayase Ueda coronó la remontada de Japón.

Brasil "jugó bien la primera parte y jugó muy mal la segunda", analizó Ancelotti. "Mejor (que ocurra) ahora y no en la Copa del Mundo (...). Tenemos que aprender".

FUENTE: AFP