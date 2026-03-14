Lamine Yamal cuelga una foto junto a Laporta en Instagram a un día de las elecciones

El delantero del Barcelona Lamine Yamal subió a su cuenta oficial de Instagram una foto junto a Joan Laporta, presidente saliente y candidato en las elecciones al club catalán que se celebrarán este domingo.
Lamine Yamal parece tener a su favorito
Una instantánea en la que Laporta y él aparecen sonrientes junto a la maqueta del nuevo Spotify Camp Nou y que Lamine Yamal adorna con dos corazones azulgranas.
De este modo, el extremo del Barça parece posicionarse a favor de Laporta en la carrera electoral, como en su momento lo hicieron el técnico del primero equipo, Hansi Flick, y el director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco'.