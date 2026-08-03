Adalberto Carrasquilla: "No podía arriesgar de más porque ponía en juego mi carrera"

Adalberto Carrasquilla habló del momento que vivió durante los meses donde estuvo de baja por lesión que le hizo perderse el Mundial 2026.
"Fueron meses difíciles para mí, sobre todo por esas ganas de jugar ese torneo que un tanto desea, pero por parte fui muy maduro, me tocó aceptar el momento que cruzaba, una lesión muy importante, donde por allí sabía yo que no podía arriesgar de más porque ponía en juego mi carrera y en esa parte fui maduro, me di mi tiempo, volví al club, me dieron el tiempo necesario para recuperarme bien, por allí para ponerme en forma, a medida que vayan pasando los partidos, ir buscando mejor sensación, mejor físico", expresó "Coco".
"Coco" añadió que el año pasado quedaron muy cerca en la Leagues Cup y que ahora tienen la ilusión de mejorar lo alcanzado. Mañana se miden ante Charlotte FC en la Leagues Cup a las 7:00 P.M.
Declaraciones de Adalberto Carrasquilla